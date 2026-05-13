L’OM se sépare de son entraîneure

Les entraîneurs de l’Olympique de Marseille sont dans le dur. Sauf retournement de situation, Habib Beye ne devrait pas rester à la tête de l’équipe première masculine. En ce qui concerne les féminines, Corinne Diacre, elle, est déjà fixée. Les deux parties ont décidé de ne pas continuer l’aventure ensemble. Le projet présenté par les dirigeants phocéen n’a pas convaincu Diacre.

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«L’Olympique de Marseille et Corinne Diacre ont décidé, d’un commun accord, de ne pas prolonger leur collaboration à l’issue de la saison. Arrivée à la tête de l’équipe avec l’ambition d’accompagner le projet sportif du club, Corinne Diacre a contribué, avec son staff, à atteindre les objectifs fixés cette saison, notamment le maintien des Marseillaises en Arkema Première Ligue. L’OM tient à remercier sincèrement Corinne Diacre pour son investissement, son professionnalisme et le travail accompli tout au long de son passage au sein du club. Les Marseillaises lui souhaitent pleine réussite pour la suite de sa carrière professionnelle ainsi que dans ses futurs projets. Le nom d’un nouvel entraîneur sera communiqué prochainement afin de préparer au mieux la saison 2026-2027», a indiqué le club phocéen.