France - Turquie : Désiré Doué n’est pas sur la feuille de match

Coup dur pour l’Equipe de France à quelques heures de son match face à la Turquie. En effet, Désiré Doué ne figurera pas sur la feuille de match. L’attaquant du Paris Saint-Germain est finalement forfait pour cette rencontre, alors que sa présence était encore espérée.

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Son absence n’est toutefois pas liée à son problème dentaire survenu lors de la dernière rencontre. En ce sens, une protection avait bien été trouvée pour lui permettre de jouer. Néanmoins, le joueur a ressenti une tension à l’ischio-jambier droit. Par précaution, il ne prendra donc pas part à la rencontre face à la Turquie.