Tottenham : les premiers mots de Savinho

Après avoir recruté Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Marcos Senesi, Andrew Robertoson, Jan Paul van Hecke et le portier Martin Dúbravka, Tottenham atteint la barre des 360 M€ dépensés sur ce mercato estival. En effet, les Spurs viennent de signer un nouveau chèque pour s’offrir l’ailier brésilien de Manchester City, Savinho. « Cela a pris du temps, mais je suis très heureux d’être ici. C’est une formidable opportunité dans un club prestigieux, avec l’un des meilleurs entraîneurs au monde. Dès que j’ai parlé avec le coach, j’ai su que je devais venir. Il m’a dit vouloir m’aider à atteindre le plus haut niveau, et je suis convaincu que nous pouvons y arriver ensemble, en équipe », a expliqué l’ancien joueur de Gérone lors de son arrivée à Londres.

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Une très bonne recrue pour Roberto De Zerbi et son attaque. L’ancien coach de l’OM a d’ailleurs déclaré : « Sávio est un joueur qui apporte de l’énergie, de l’imagination et de la qualité sur les ailes. Il a le courage d’attaquer les défenseurs et la capacité de faire basculer un match grâce à sa créativité. Nous sommes ravis de l’accueillir et j’ai hâte de travailler avec lui, de l’aider à progresser et de le voir apporter sa personnalité à l’équipe. »