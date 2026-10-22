Ligue Europa : le classement après la 3e journée

Fin de cette 3e journée de Ligue Europa après les derniers matchs du soir. Après son succès autoritaire sur le terrain de l’Omonia Nicosie (4-1), Benfica est le nouveau leader de cette phase de championnat. Le club portugais n’est pas seul en tête car le Bayer Leverkusen, trop fort pour l’OFI Crète (2-0), Ferencvaros, vainqueur de Torreense (4-1), Bournemouth, tombeur de l’AC Milan (3-0), et l’Olympiakos qui a battu le Sparta Prague (1-0), ont eux aussi réalisé un sans-faute.

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Après son nul concédé à domicile contre le Stade Rennais (2-2), la Juventus perd son trône et tombe à la 7e place. Le club breton en profite lui pour grimper au 13e rang. De son côté, l’OL a connu sa première défaite en C3 sur le terrain d’Hoffenheim (3-0) et sort du top 8 (12e). Pour l’OM la qualification s’éloigne un peu plus après ce 3e revers de suite à Graz (1-0). Les Phocéens font partie des 4 équipes à ne pas avoir pris le moindre point depuis le début de la compétition. Ils sont 34es.