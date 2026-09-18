Lens : la réaction frustrée de Florian Thauvin après la défaite à Monaco

Une victoire en cinq matches. Voilà le bilan famélique du RC Lens en ce début de saison. Après une saison 2025-2026 remarquable sous les ordres de Pierre Sage, les Lensois sont en difficulté et n’ont pas été aidés par l’éviction de Dino Toppmoller en pleine semaine. Forcément, le déplacement sur la pelouse de Monaco était plus difficile à aborder ce vendredi en ouverture de la 5e journée de Ligue 1. Finalement, après une première période ratée et un seconde acte avec plus d’inspiration, Lens s’est incliné sur le Rocher (2-1).

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Après la rencontre, Florian Thauvin est apparu frustré mais ambitieux pour la suite au micro de Ligue 1+ : «c’est encore un coup dur ce soir. On est malchanceux, on prend un CSC à la fin. Il y avait de bonnes choses, on a pas mal joué. C’était mieux en deuxième parce qu’on était dans la retenue en première période. On a du temps pour travailler et mettre des choses en place. Monaco ? Ils vont être durs à bouger, ils ont une bonne attaque. Heureusement que notre défense était bien alignée parce qu’ils ont mis beaucoup de buts hors-jeu. Ils ont gagné, félicitations à eux.»