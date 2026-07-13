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Barça : Joan Laporta pose un ultimatum pour Julian Alvarez

Par Allan Brevi
1 min.
joan laporta @Maxppp

Présent à Dallas, où il assistait à la Coupe du Monde 2026, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a pris la parole sur plusieurs dossiers chauds du mercato. Le dirigeant catalan a notamment envoyé un message clair à l’Atlético de Madrid concernant le cas Julián Álvarez, cible offensive prioritaire du Barça, tout en précisant que le club blaugrana n’attendrait pas indéfiniment une réponse.

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« Oui, j’ai dit que c’était une offre à durée déterminée. Évidemment, nous n’allons pas nous laisser faire. Nous allons imposer notre rythme. Cette offre n’est pas illimitée, et nous annoncerons le moment venu sa durée de validité. Nous l’avons faite dans l’optique de recruter un joueur qui plaise à l’entraîneur et au directeur sportif. L’offre est d’un montant très important, mais elle ne sera pas sans limite. La dernière fois que nous avons parlé à Miguel Ángel Gil Marín, j’ai été très clair ». Des propos relayés par le quotidien espagnol AS, qui confirment que Barcelone reste déterminé à recruter l’attaquant argentin, tout en refusant de prolonger indéfiniment les négociations avec les Colchoneros.

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