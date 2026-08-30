Al Hilal va s’offrir Gabriel Martinelli contre 65M€

Le mercato d’Al-Hilal continue de prendre une tournure XXL. Selon Marca, le club saoudien a trouvé un accord verbal pour le transfert de Gabriel Martinelli, qui va quitter Arsenal pour rejoindre la Saudi Pro League. L’opération va dépasser les 65 M€ bonus compris, tandis que l’ailier brésilien doit parapher un contrat de 5 ans.

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Le départ de Martinelli s’inscrit dans un plan offensif plus large pour Al-Hilal. Le Brésilien a obtenu l’autorisation de voyager dans les prochaines 24 heures, signe que le dossier est désormais très avancé. Le club saoudien confirme ainsi son ambition avec un mercato qui devrait également voir arriver Ollie Watkins.