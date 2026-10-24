Real Madrid : Mourinho ne digère pas la fuite sur l’arbitre du Clásico

José Mourinho a exprimé son agacement concernant une fuite qui ne passe pas du tout auprès du technicien portugais. Contrairement aux habituelles indiscrétions sur les compositions d’équipe ou les discussions dans le vestiaire, c’est cette fois l’identité de l’arbitre qui pose problème. Alors que Juan Martínez Munuera est annoncé pour diriger la rencontre de dimanche au Spotify Camp Nou, l’entraîneur madrilène ne comprend pas comment cette information a pu circuler plusieurs jours avant sa communication officielle, normalement effectuée 24 heures avant le coup d’envoi. « Je ne crois pas que ce soit vrai. Ou alors, si c’est vrai, l’information est sortie de son contexte, car l’arbitre n’est officiellement annoncé que 24 heures avant le match. C’est le genre d’information que je n’apprécie pas, et je ne parle pas de l’arbitre en lui-même », avait-il déclaré après la rencontre face au RB Leipzig. Une situation qui irrite particulièrement Mourinho, inquiet des conséquences que ces révélations pourraient avoir sur la préparation d’une affiche aussi importante.

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Le Portugais avait d’ailleurs déjà fait part de ses préoccupations quelques jours auparavant, en marge de la confrontation face à l’AS Roma. « Je fais confiance à tous les arbitres. La seule chose qui me fait douter, c’est que le nom de l’arbitre soit connu trois semaines avant le match et non 24 heures avant », avait-il expliqué. Pour Mourinho, le problème ne concerne donc pas directement les compétences ou l’impartialité de l’arbitre désigné, mais plutôt la pression supplémentaire que peut engendrer une annonce prématurée. Dans un contexte où chaque décision arbitrale est particulièrement scrutée, le technicien estime que ces fuites risquent de placer l’officiel au centre des débats bien avant le début de la rencontre. Une prise de position qui intervient alors que Real Madrid TV, multiplie régulièrement les séquences consacrées aux décisions arbitrales jugées défavorables aux Merengues, notamment en comparaison avec celles concernant le FC Barcelone.