PSG : les mots très forts de Luis Enrique sur Renato Marin

Titularisé dans les buts parisiens malgré son jeune âge, Renato Marin a répondu présent lors du succès du Paris Saint-Germain. Auteur de plusieurs interventions importantes, le gardien a reçu les éloges de Luis Enrique après la rencontre au micro de Ligue 1+, l’entraîneur espagnol saluant son courage, sa personnalité et une prestation déjà très aboutie pour un joueur encore en pleine progression.

La suite après cette publicité

«Mes coups de gueule sur Renato pendant le match ? Je peux comprendre que c’est difficile pour les joueurs d’avoir un entraineur comme moi. Je veux toujours plus. Je peux comprendre pour les joueurs que ce n’est pas facile d’avoir un entraîneur aussi impressionnant. Je suis content. J’ai conscience que j’ai des joueurs de très haut niveau. Renato Marin a fait des arrêts de très haut niveau. Il est très jeune. Il peut encore progresser. Il a été courageux. Il a fait un très bon boulot», a-t-il déclaré. Voilà qui présage de belles choses pour la suite.