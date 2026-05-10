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Serie A

Serie A : l’AC Milan coule face à l’Atalanta et voit la Ligue des Champions s’éloigner

Par Allan Brevi
1 min.
Adrien Rabiot à l'AC Milan @Maxppp
Milan 2-3 Atalanta

C’est la catastrophe à Milan. Dans un match capital pour la course à la Ligue des Champions, l’AC Milan de Massimiliano Allegri a complètement sombré ce dimanche soir face à l’Atalanta lors de la 36e journée de Serie A. Quelques heures après la victoire de la Roma contre Parme, les Rossoneri n’avaient déjà plus le droit à l’erreur. Avec Mike Maignan titulaire dans les cages, Adrien Rabiot au milieu et Rafael Leão en attaque, Milan espérait relancer sa fin de saison à San Siro.

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Mais une nouvelle fois, rien n’a tourné dans le bon sens pour les Lombards. Dès la 7e minute, Ederson a refroidi San Siro en ouvrant le score avant que Zappacosta ne fasse le break à la demi-heure de jeu (0-2, 30e). L’entrée de Christopher Nkunku à la pause n’a pas changé immédiatement le scénario cauchemardesque de la rencontre puisque Raspadori a aggravé le score dès la 51e minute avec le troisième but bergamasque. Pavlovic a ensuite relancé un mince espoir en réduisant l’écart, avant que Nkunku ne transforme un penalty dans les derniers instants (2-3, 90+4e). Malgré cette réaction tardive, l’AC Milan s’incline encore et voit la course à la Ligue des Champions se compliquer sérieusement. Les Rossoneri occupent désormais la quatrième place à égalité de points avec la Roma, dans une fin de saison plus tendue que jamais.

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