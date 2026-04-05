OL : Paulo Fonseca donne des nouvelles de Pavel Sulc

L’OL est dans le dur. Accroché par Angers ce dimanche en Ligue 1 (0-0), le club rhodanien a loupé une belle occasion de se rapprocher du podium. Trop peu tranchant offensivement, l’OL n’a jamais trouvé la solution. Une rencontre qui a également vu la sortie de Pavel Sulc sur blessure (remplacé par Roman Yaremchuk).

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Présent au micro de Ligue 1+ après la rencontre, Paulo Fonseca a évoqué le cas de son protégé : « je vais parler avec le docteur, je ne sais pas ce qu’il s’est passé », a avoué le technicien lyonnais. Patience donc…