Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue 1

OL : Paulo Fonseca donne des nouvelles de Pavel Sulc

Par Josué Cassé
Pavel Sulc avec l'OL @Maxppp
Angers 0-0 Lyon

L’OL est dans le dur. Accroché par Angers ce dimanche en Ligue 1 (0-0), le club rhodanien a loupé une belle occasion de se rapprocher du podium. Trop peu tranchant offensivement, l’OL n’a jamais trouvé la solution. Une rencontre qui a également vu la sortie de Pavel Sulc sur blessure (remplacé par Roman Yaremchuk).

La suite après cette publicité

Présent au micro de Ligue 1+ après la rencontre, Paulo Fonseca a évoqué le cas de son protégé : « je vais parler avec le docteur, je ne sais pas ce qu’il s’est passé », a avoué le technicien lyonnais. Patience donc…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Paulo Fonseca
Pavel Šulc

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Paulo Fonseca Paulo Fonseca
Pavel Šulc Pavel Šulc
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier