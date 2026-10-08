Bordeaux jouera bien en Régional 1

C’est le soulagement à Bordeaux, pour une décision qui était attendue après avoir passé avec succès son audition, mardi dernier, devant la Ligue de football Nouvelle-Aquitaine en vue d’une réintégration en championnat de Régional 1. Il ne manquait plus que la confirmation de la part du Comité directeur de la Ligue, ce qui est chose faite.

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Place au terrain. Découvrez le calendrier officiel de nos Marine et Blanc pour la saison 2026/2027. 🗓️ #AllezBordeaux https://t.co/JKl7UXxoXj — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) October 8, 2026

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L’inscription des Girondins en championnat a été actée. Après avoir obtenu un report de ses 4 premiers matchs de la saison dans la poule B, le club au scapulaire retrouvera la compétition à Bayonne contre la réserve de l’Aviron le vendredi 16 octobre (19h). Il reste encore une petite étape avec la validation du plan de reprise par le fonds d’investissements anglais Park Bench par le tribunal de commerce de Bordeaux.