Inter : les négociations avancent bien pour la prolongation de Lautaro Martinez

Depuis plusieurs semaines, une prolongation de Lautaro Martinez est évoquée du côté de l’Inter Milan. Les Nerazzurri ne veulent pas perdre leur attaquant de 24 ans, sous contrat jusqu’en 2023. Sky Sport Italia annonçait même que l’international argentin allait prolonger de trois ans, jusqu’en juin 2023, pour un salaire d’environ 6 M€ par saison.

La suite après cette publicité

Interrogé sur le sujet, Alejandro Camano, agent de Martinez, a déclaré que son joueur était « heureux en Italie et il aime beaucoup le football italien » rapporte Sky Sport Italia. Il a également ajouté qu’il discutait d’une prolongation avec l’Inter Milan « depuis un certain temps maintenant et je suis très confiant, nous sommes sur la bonne voie. » Malgré le départ de Romelu Lukaku cet été, Martinez est « très heureux de jouer avec des joueurs de qualité comme Dzeko et Correa. »