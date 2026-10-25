FC Barcelone : Lamine Yamal s’est de nouveau liquéfié dans un gros match

C’était une semaine très importante pour les plus grands joueurs de la planète. Même si les votes pour le Ballon d’Or étaient déjà terminés, les candidats au Graal des récompenses individuelles voulaient se montrer juste avant cette cérémonie de demain soir. Kylian Mbappé le savait, et il a brillé dans celui qui est peut-être le match le plus regardé au monde. Le Français a répondu présent avec un doublé qui a offert le Clasico aux siens.

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Tout le contraire d’un Lamine Yamal qui est complètement passé à côté. Après une prestation assez mauvaise au Parc des Princes, certes un peu maquillée par un but, le numéro 10 blaugrana a rendu une copie très insuffisante ce soir. Il a par exemple été crédité d’un triste 3/10 dans les notes de notre rédaction, et n’a fait aucune différence tout au long de la rencontre.

Une prestation indigeste

Face à son coéquipier en sélection Marc Cucurella, il a eu énormément de mal à se montrer. Bien muselé, le latéral madrilène ayant aussi été aidé par des coéquipiers avec des prises à deux, Lamine Yamal n’a pas réussi à gagner du terrain balle au pied, et même lorsqu’il a tenté de trouver des partenaires, il n’a pas été inspiré. Sur sa seule vraie occasion du match, seul dans la surface juste avant la pause, il s’est complètement loupé, ne trouvant pas le cadre alors qu’il semblait plus difficile de la mettre dehors qu’entre les montants.

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De quoi conclure une semaine particulièrement compliquée, pour son équipe comme pour lui. Si son début de saison reste colossal sur le plan statistique (8 buts et 6 passes décisives en 10 matchs de Liga), force est de constater que sur les deux gros matchs joués cette saison. On pourra au moins mettre en avant son implication défensive ce soir, et on l’a souvent vu haranguer le public barcelonais. Mais lui-même le sait mieux que quiconque, c’était très insuffisant ce soir…