«S’il veut Fiji contre Cap-Vert à la Coupe du monde, alors qu’il se le fasse», Uli Hoeneß détruit Gianni Infantino

Alors que l’UEFA a annoncé boycotter la Coupe du Monde de la FIFA, si son président Gianni Infantino va au bout de sa réforme de vendre des parts de la compétition, cette décision fait parler. Président d’honneur du Bayern Munich, Uli Hoeneß a cartonné ce dernier après une victoire 15-0 en amical contre le FC Rottach

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«Personnellement, je ne pense pas que les Européens réalisent à quel point ils sont en réalité forts. Une compétition sans Européens n’a aucune valeur. Si les Européens sont véritablement unis et travaillent de manière cohérente vers cet objectif, M. Infantino ne s’en tirera pas avec ce plan. S’il veut Fiji contre Cap-Vert à la Coupe du monde, alors qu’il se le fasse», a-t-il déclaré.