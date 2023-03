Angers : Abdel Bouhazama va rester au club

Sur le terrain comme en coulisses, Angers vit une saison difficile. Nommé à la tête de l’équipe première suite au départ de Gérald Baticle, Abdel Bouhazama est en pleine tempête suite à des propos déplacés tenus lors d’une causerie. Il a donc décidé de rendre son tablier comme l’a annoncé le SCO ce mardi. «La Direction d’Angers SCO prend acte de la décision d’Abdel Bouhazama de quitter les fonctions qui étaient jusqu’alors les siennes. Son souhait a été annoncé ce mardi 7 mars aux joueurs et au staff au cours d’une réunion.» Mais Bouhazama n’en a pas terminé avec Angers.

En effet, par le biais d’un communiqué de presse publié sur RMC Sport, il a fait une mise au point : «les récents évènements ont montré qu’à l’évidence je ne bénéficiais plus du soutien de tous au sein de la structure professionnelle puisque certains ont préféré diffuser à l’extérieur, en la sortant de son contexte, un extrait d’une phrase prononcée pendant les 10 minutes de ma causerie d’avant le match de Montpellier. Il est clair que je n’ai jamais cautionné et que je ne cautionnerai jamais des agissements répréhensibles et non respectueux des femmes (…) Afin qu’il ne soit pas permis à ceux qui souhaitent nuire à l’avenir de notre équipe professionnelle de continuer de la faire à travers moi, nous avons convenu avec la direction de réorienter mes fonctions au sein du club.» Bouhazama va donc occuper un autre rôle au sein du club angevin.

