EdF : Blaise Matuidi croit aux retours de Paul Pogba et N’Golo Kanté

Invité dans l’émission Bartoli Time sur les antennes de RMC ce dimanche, Blaise Matuidi (35 ans) a livré son regard sur cette équipe de France rafraîchissante, deux jours après sa victoire écrasante face aux Pays-Bas (4-0). S’il avoue être convaincu par le trio Tchouaméni, Rabiot, Griezmann au milieu de terrain, déjà brillant au Qatar, l’ex-international français ne veut pas pour autant tirer un trait sur Pogba et Kanté, qu’il imagine bien revoir en Bleus un jour.

«Ils l’ont très bien fait lors de la Coupe du Monde au Qatar (de passer derrière le trio Kanté, Pogba, Matuidi ndlr), a jugé le néo-retraité depuis décembre. Ce sont des joueurs qui évoluent dans de grands clubs, bien évidemment un peu plus jeunes, à l’exception d’Antoine (Griezmann), pour qui c’est exceptionnel car il évolue à un nouveau poste, mais a su s’y adapter de belle manière. Adrien (Rabiot) fait une super saison avec la Juventus, Tchouaméni a fait de bonnes choses au Real Madrid même si c’est plus difficile en ce moment. Mais il reste jeune et a énormément de qualités, a-t-il souligné, avant de faire renaître l’espoir des retours de ses deux anciens partenaires, sur qui il ne veut pas faire une croix. Il y a la relève mais je pense qu’il y a encore un énorme vivier. Il ne faut pas enterrer non plus Ngolo et Paul qui sont des joueurs majeurs de cette équipe de France. On a ce qu’il faut pour avoir de bons résultats, c’est certain.»

