Reims a trouvé le remplaçant d’Ewen Jaouen

Ewen Jaouen est parti de Reims pour 30 M€, un record pour un joueur évoluant en Ligue 2, du côté de Newcastle. Pour le remplacer, le Stade de Reims a jeté son dévolu sur Tom Ritzy Hülsmann, selon les informations du Parisien. L’Allemand de 22 ans devrait signer pour 5 ans en faveur des Champenois.

La suite après cette publicité

Ce très grand gardien (2m05) a été formé au Bayern entre 2017 et 2024, avant de partir durant sa dernière année sous contrat à Sankt Pölten en Autriche. Ses performances en Bundesliga ont convaincu Hartberg de l’enrôler l’été dernier avec qui il vient d’être élu meilleur gardien du championnat autrichien. Le montant de l’opération est estimé entre 2,5 et 3 M€.