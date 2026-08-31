Liverpool casse sa tirelire pour Bradley Barcola !

C’est LE transfert que tout le monde attendait depuis plusieurs semaines maintenant, celui qui pourrait déclencher un nouveau jeu intense de chaises musicales à quelques jours de la fermeture du marché des transferts. Le PSG et Liverpool ont fini par se mettre d’accord autour d’un montant colossal de 140 M€, bonus compris. C’est tout simplement une vente record pour un joueur de Ligue 1 vers un club étranger, le 5e transfert le plus important de l’histoire et le plus important de cet été 2026. C’est maintenant officiel.

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«Liverpool a finalisé la signature de Bradley Barcola en provenance du Paris Saint-Germain, sous réserve d’une autorisation internationale. L’attaquant français a signé un contrat à long terme avec les Reds au centre de formation AXA après avoir passé un examen médical et finalisé le transfert.», annonce en grande pompe le communiqué du club anglais. Le Français de 23 ans a signé pour 5 saisons et devient la recrue phare de cet été chez les Reds. Il doit incarner le renouveau offensif de l’équipe nouvellement entraînée par Andoni Iraola.

Un nouveau statut à assumer

Le dossier aura mis un certain temps à se concrétiser. Dès la fin de la Coupe du Monde déjà, les premières rumeurs ont éclos. Lassé par son statut de 4e homme de l’attaque parisienne derrière Doué, Dembélé et Kvaratskhelia, Barcola souhaitait donner un nouvel élan à sa carrière, lui qui a tout de même connu la gloire à Paris. En trois saisons, il a glané deux Ligues des Champions, en plus d’une quantité de trophées et est devenu international français à l’été 2024, contribuant largement à l’ensemble de ces succès.

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We are delighted to announce we have completed the signing of Bradley Barcola from Paris Saint-Germain, subject to international clearance 😁🇫🇷



🔗 https://t.co/tlATpsWclC pic.twitter.com/CUC3DPYlj9 — Liverpool FC (@LFC) August 31, 2026

Ses statistiques le prouvent. Avec le PSG, c’est 39 buts et 32 passes décisives en 152 matchs. Sous les ordres de Luis Enrique, il a changé de dimension. Arrivé de l’OL en 2023 pour 50 M€ avec seulement 6 mois d’expérience en équipe première, l’ailier a su faire taire les sceptiques, malgré des problèmes de finition toujours latents. Il tentera de gommer cette frustration offensive avec Liverpool grâce à sa capacité unique à changer le rythme d’une action. À Anfield, Barcola sera attendu, d’autant qu’il a désormais une énorme pancarte dans le dos et un nouveau statut à assumer.