Ligue 2 : Bastia fait tomber Ajaccio et s'adjuge le derby de Corse

Plus de sept années après leur dernier affrontement officiel, en Ligue 1, le SC Bastia et l'AC Ajaccio se retrouvaient pour en découdre dans un derby de Corse des opposés. Au stade Armand Césari, c'est sans coach - Frédéric Zago a été nommé intérimaire après la mise à l'écart de Mathieu Chabert, jeudi - que les Bastiais, 18es, recevaient leurs voisins Ajacciens, quatrièmes et plus que jamais en course pour la montée. Invaincus après neuf journées (5 victoires, 4 nuls), les troupes d'Olivier Pantaloni avaient l'opportunité de revenir sur les talons du Toulouse FC en tête du classement.

Mais après un premier acte sans but, ce sont les Bastiais qui ont décroché un deuxième succès de la saison. Devant 11 690 spectateurs, Benjamin Santelli a poussé Benjamin Leroy à une sortie hasardeuse et transformé le penalty de l'ouverture du score (1-0, 49e). Peu après l'heure de jeu, c'est Kevin Schur qui d'un tir dévié par Cedric Avinel a lobé le portier ajaccien (2-0, 63e) et assuré la victoire du Sporting dans le derby. Le SCB s'éloigne de la zone rouge (16e), Ajaccio (4e) risque de voir Toulouse s'envoler devant.

