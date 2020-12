Droits TV : le conflit LFP-Mediapro examiné le 17 décembre

Le conseil d'administration de la LFP actait vendredi dernier la fin du conflit entre l'instance et le diffuseur Mediapro. Pour rappel, le groupe sino-espagnol n'avait pas payé ses échéances d'octobre (172,3 millions d'euros) et décembre (152,5 millions d'euros). L'accord scellé entre les deux parties prévoit que Mediapro rendre ses droits sur la période 2020-2024 et règle une indemnité de départ de 100 millions d'euros.

64 millions d'euros seront versés rapidement comme « condition préalable à l'homologation du contrat », puis 36 millions d'euros au premier semestre 2021. Selon les informations de l'Equipe, cet accord de sortie de crise sera examiné par le tribunal de commerce de Nanterre le jeudi 17 décembre fin d'après-midi. La décision sera rendue quelques jours plus tard. Si la justice entérine cet accord, la LFP devra vite se tourner vers un diffuseur solvable pour la diffusion des championnats de Ligue 1 et Ligue 2.