Said El Mala réagit aux rumeurs sur le PSG

Avec Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Said El Mala (20 ans) est l’autre pépite de Bundesliga qui affole le mercato. Encensé après son excellente saison 2025/2026 (13 buts, 5 passes décisives), l’ailier gauche de Cologne a été cité, comme Maza, parmi les cibles potentielles du Paris Saint-Germain de l’été dernier, voire de cet hiver, suite à la grave blessure de Khicha Kvaratskhelia. Ce soir, Sky Allemagne annonce que Paris ne foncera pas sur El Mala en janvier, mais l’intéressé a répondu au média allemand sur les rumeurs évoquant un intérêt des doubles champions d’Europe en titre.

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« Ce serait une erreur de dire que cela ne me ferait pas honneur. C’est un club immense. Je l’ai lu moi aussi, pour être honnête. Mais je ne sais pas quoi en penser. Je l’ai déjà dit l’année dernière, quand toutes ces rumeurs ont commencé à circuler. Je veux me concentrer sur le présent, je veux simplement jouer au foot, donner le meilleur de moi-même, aider le FC comme il m’aide. Je veux faire plaisir au club et à la ville grâce à mes performances. Et ensuite, on verra bien ce qui se passera », a-t-il confié.