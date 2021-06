Bayern Munich : Robert Lewandowski se plaint du rythme effréné

C’est un débat qui revient souvent et que bons nombres d’entraîneurs et joueurs dénoncent. Saison après saison, les acteurs du football jouent toujours plus de matchs, toujours plus de compétitions mettant ainsi leur santé en danger sans que personne ne s’en préoccupe. Cette fois-ci, c’est au tour de Robert Lewandowski (32 ans) d’évoquer le sujet.

La suite après cette publicité

L’attaquant polonais, auteur de 69 buts en 60 matchs depuis mai 2020, a tenu à insister sur le fait qu’il était impossible pour les joueurs d’enchaîner autant de matchs en un an. « Tant de gens oublient que nous sommes des humains, nous ne sommes pas des machines, nous ne pouvons pas jouer tous les jours au plus haut niveau de performance. »