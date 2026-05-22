CdF : que signifie le 84 dans le dos de l’arbitre de Nice-Lens ?

Pour la première fois en France, les arbitres arboreront un numéro sur leur maillot lors des grandes finales nationales de fin de saison. Ca sera notamment le cas ce vendredi lors de la finale de la Coupe de France entre Lens et Nice. C’est le chiffre 84 qui a été choisi pour figurer dans leur dos, une référence directe à une étude IPSOS/BVA révélant que 84 % des Français estiment que valoriser les arbitres revient à protéger le sport. Portée par La Poste avec le soutien des fédérations françaises de football, de rugby, de basketball et de handball, cette initiative inédite vise à sensibiliser le grand public et à faire reculer concrètement les incivilités sur les terrains.

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En devenant des cibles régulières de comportements irrespectueux, les officiels se placent désormais en première ligne de la contestation avec un message à la fois simple et universel : sans arbitre, pas de match ; sans respect, pas de sport. En s’appropriant les codes visuels des joueurs, les arbitres rappellent qu’ils font partie intégrante du jeu. Ce numéro 84 se veut ainsi le porte-voix d’une prise de conscience collective nécessaire pour restaurer l’esprit sportif et protéger ceux qui en garantissent les règles.