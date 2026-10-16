Liga : la terrible sanction est confirmée pour Vinícius Júnior !

La sanction de Vinícius Júnior est maintenue. Le Comité d’appel de la Fédération espagnole (RFEF) a rejeté le recours du Real Madrid et confirmé les quatre matchs de suspension infligés à l’attaquant brésilien après son expulsion contre Villarreal (1-0), le week-end dernier. Le club madrilène espérait obtenir l’annulation de la peine ou, au moins, une réduction de celle-ci. Mais l’instance ibérique n’a relevé aucune erreur manifeste de l’arbitre et a estimé que la décision initiale était justifiée.

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Suspendu pour la réception de Séville dimanche, Vinícius Júnior manquera donc le Clasico contre le FC Barcelone, au Camp Nou (le 25 octobre), ainsi que les prochaines rencontres de Liga face au Racing de Santander (le 1er novembre) et à Valence (le 7 novembre). Le Real Madrid contestait notamment les deux matchs de suspension liés à son expulsion ainsi que les deux autres infligés pour ses protestations auprès de l’arbitre Díaz de Mera. Tous ses arguments ont été rejetés. L’international brésilien (57 sélections) ne retrouvera ainsi le championnat qu’après la trêve internationale, lors de la rencontre face au Celta, prévue le 21 ou 22 novembre.