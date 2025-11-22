Liverpool : l’étrange anecdote de Carragher sur Arne Slot

En pleine discussion sur les ambitions européennes de Liverpool sur Sky Sports, Jamie Carragher a raconté une scène marquante vécue l’été dernier : lors de vacances en famille, Arne Slot l’a présenté à sa femme et à ses enfants comme un « Champions League winner (vainqueur de la Ligue des Champions) ». Une formule qui a frappé l’ancienne légende des Reds : « j’ai presque eu l’impression qu’il suggérait que c’était sa prochaine étape, je pouvais le sentir dans la façon dont il l’a dit. On a gagné la Premier League, mais maintenant, on veut la Ligue des champions et ça m’est resté. Tu sens qu’il veut ça. »

Carragher a souligné également l’attrait particulier de Slot pour la scène européenne, et notamment pour le PSG, qui avait éliminé Liverpool la saison passée avant de remporter la compétition. « Je pense que Slot a une petite obsession avec la Ligue des Champions », a-t-il expliqué. « Il a beaucoup parlé du PSG la saison dernière, après avoir perdu contre eux. Il en parle tellement bien qu’il admirait presque cette défaite et le fait qu’ils aient gagné. Et la manière dont ils l’ont gagné, la façon dont ils ont joué la finale, je pense qu’il adore les coachs dont les équipes jouent comme ça. » En clair, après un exercice 2024-2025 marqué par une victoire en Premier League, pour Slot, le prochain cap espéré est européen.