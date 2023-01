Le PSG ne jouera pas à Poissy

Alors que la mairie de Paris n’est pas disposée à vendre le Parc des Princes au PSG, le flou règne toujours autour d’une future délocalisation, ou non, des matches du club. Invité de l’After Foot sur RMC ce mercredi, Karl Olive, ex-maire de Poissy (Yvelines), a balayé une option en indiquant qu’il n’était pas réaliste d’imaginer que le PSG puisse construire un stade dans la ville de Poissy.

La suite après cette publicité

«Je dis simplement que si on peut rendre service… Ça ne se fera pas à Poissy, il faut être réaliste. Mais si on peut rendre service, c’est ce que je disais en 2014 quand j’ai été élu, et finalement le centre d’entraînement (il sera inauguré en septembre prochain) est venu ici, a-t-il confié avant d’adresser un message à la maire de Paris, Anne Hidalgo : j’ai envie de dire à Madame Hidalgo, n’ayez pas une mémoire sélective. Voyez ce que l’éco-système du Paris Saint-Germain apporte à la ville de Paris. C’est des milliers d’emplois, le PSG. C’est un cercle vertueux de l’économie locale.» Pour rappel, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi avait menacé en décembre dernier dans L’Équipe de quitter le Parc des Princes, pas à la hauteur des ambitions d’un top club européen selon lui.

À lire

PSG : le leader du CUP ne veut pas quitter le Parc des Princes