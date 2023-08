Equipe de France : du classique pour Didier Deschamps, retour de Lucas Hernandez, N’Golo Kanté absent !

La suite après cette publicité

Quatre matches, quatre victoires. L’équipe de France a parfaitement démarré la campagne des éliminatoires de l’Euro 2024 avec des succès contre l’Irlande, la Grèce, Gibraltar et les Pays-Bas. En tête du groupe B, la sélection nationale peut voir venir avec sérénité la réception de l’Irlande jeudi prochain au Parc des Princes. Un stade que plusieurs internationaux connaissent plus profondément désormais puisque le mercato a orienté plusieurs Bleus vers le PSG (Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé). Ces deux derniers figurent d’ailleurs dans la liste communiquée par Didier Deschamps ce jeudi.

Pour Lucas Hernandez, c’est un retour après 9 mois d’absence et sa longue indisponibilité due à sa rupture des ligaments croisés lors du premier match du Mondial face à l’Australie. William Saliba fait lui aussi son retour, après un bon début de saison avec Arsenal. Pas de grandes surprises, si ce n’est la présence pressentie de Boubacar Kamara, qui confirme à Aston Villa. Toujours pas de Paul Pogba, qui n’a pas encore pu enchaîner à la Juventus.

N’Golo Kanté pas retenu

Autre absent désormais classique, N’Golo Kanté. Il a retrouvé le chemin des terrains, mais du côté d’Al-Ittihad en Arabie saoudite. Pas encore suffisant aux yeux de Didier Deschamps, qui a également décidé de se passer de Moussa Diaby malgré l’absence de Christopher Nkunku. Kolo Muani et Thuram, comme lors du dernier Mondial, viennent compléter le secteur offensif. Outre l’Irlande (9 septembre), l’équipe de France affrontera l’Allemagne le 12 septembre à Dortmund.

La liste complète :

Gardiens : Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (RC Lens)

Défenseurs : Axel Disasi (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelone), Benjamin Pavard (Inter Milan), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich)

Milieux : Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Boubacar Kamara (Aston Villa), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)

Attaquants : Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (PSG), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atletico de Madrid), Randal Kolo Muani (Francfort), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Marcus Thuram (Inter Milan)