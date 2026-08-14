Ligue 2 : Nantes nage déjà en plein cauchemar !

Pour Nantes, ce début de saison ressemble au prolongement de la saison dernière, ratée à tous les niveaux. De retour en Ligue 2 après 13 années consécutives dans l’élite, les Canaris peinent visiblement à digérer les maux de leurs derniers mois. Une semaine après une première défaite face au Red Star à domicile (0-1), les hommes de Michel Der Zakarian sont tombés de très haut face à Laval (2-1).

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Sur le terrain, peu de choses à retenir, aussi bien dans les intentions que dans l’état d’esprit et la solidarité du groupe. À défaut de grandes satisfactions, Frédéric Guilbert a sans doute livré la copie la plus convaincante dans les rangs nantais. On ne peut pas encore en dire autant de Michel Der Zakarian, dont le plan de jeu manque cruellement de lisibilité. « On a fait une très bonne première mi-temps malgré le but qu’on prend où on défend très mal. On a une bonne maîtrise technique, on se crée beaucoup de centres, mais on a été défaillants dans la dernière passe », retenait pourtant le coach nantais au micro de beIN Sports après le match.

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Nantes est dernier et seul club sans le moindre point

Les hommes ont changé (Mathis Abline est notamment parti), le banc aussi, mais les difficultés restent pourtant les mêmes. Les deux réalisations lavalloises ont exposé au grand jour les limites des Canaris. Sur le premier but, Tylel Tati est trop naïf, et ses coéquipiers trop attentistes. Sur le deuxième but, dans les arrêts de jeu, Tati commet l’irréparable avec une passe dans les pieds de l’attaquant mayennais Mathis Houdayer.

« En deuxième mi-temps, on aurait pu faire mieux. On a eu l’opportunité de mener 2-1 avec Cafaro, et derrière, on fait une erreur monumentale et ça nous tue le match. On perd des ballons et on est punis », pestait Der Zakarian. Après deux journées de Ligue 2, Nantes est dernier du championnat et le seul club avec 0 point. Il faudra corriger le tir dès le week-end prochain face à Rodez, sous peine de déjà basculer dans la crise.