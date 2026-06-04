Comment Enrique Riquelme est en train de réussir sa campagne électorale au Real Madrid

Il y a quelques semaines, personne ne semblait vraiment prendre Enrique Riquelme au sérieux. Bien que businessman avec un succès qui n’est plus à prouver dans le monde de l’énergie, l’Espagnol de 38 ans seulement n’était que peu connu médiatiquement en Espagne, lui qui était d’ailleurs, jusqu’ici, basé au Mexique. Les premiers pronostics annonçaient une véritable déculottée pour Riquelme. Aujourd’hui, si Florentino Pérez est donné gagnant, l’écart s’est considérablement réduit et grâce à ses apparitions médiatiques et ses promesses, Riquelme a gagné énormément de crédibilité et de légitimité, là où le président actuel s’est un peu reposé sur ses lauriers en début de campagne, étant probablement lui-même surpris du sérieux de son rival.

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Un projet sportif solide

Il l’a toujours dit : son objectif est de professionnaliser le club. Alors que le Real Madrid fonctionne un peu à l’ancienne, et que certains regrettent parfois l’absence d’un véritable capitaine compétent dans le domaine sportif pour guider le navire, Riquelme a expliqué que s’il est élu, il y aura enfin un directeur sportif au Real Madrid. Un point très important, et qui a beaucoup fait parler, en bien, à Madrid. C’est Raul Gonzalez, légende du club, qui occupera ce poste, alors que son ancien coéquipier Fernando Hierro sera à la tête de la formation.

Puis, en attendant de savoir qui sera son entraîneur, il a promis deux jolis noms pour le mercato : Erling Haaland et Rodri. Sur le papier, les promesses de Riquelme semblent d’ailleurs un peu plus alléchantes que celle de son rival Florentino Pérez. Forcément, certains ont des doutes sur sa capacité à tenir ses promesses électorales, mais la détermination et l’assertivité du candidat sont en train de convaincre les sceptiques. Il a d’ailleurs certifié devant un notaire que les deux Cityzens viendront en cas de victoire. Sur le plan sportif, ce qu’il propose est considéré comme intéressant par l’opinion publique madrilène.

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Riquelme, le conservateur

Paradoxalement, du moins au vu de l’âge des deux candidats, Riquelme incarne un madridismo plus conservateur et traditionnel. Il s’oppose totalement à la volonté d’ouvrir le club à l’arrivée d’investisseurs externes, alors que Pérez souhaite ouvrir la porte à des fonds extérieurs. Conscient que cette idée de Pérez est globalement polémique et peu populaire auprès des socios, Riquelme n’hésite pas à insister et à répéter, à chaque apparition médiatique, que Pérez veut vendre le club, et qu’il n’appartiendra plus (totalement) aux socios. Il dénonce aussi une ouverture sur le monde qui porterait préjudice aux supporters locaux, et il souhaite par exemple que ces derniers aient accès plus facilement aux places, qui sont aujourd’hui en partie monopolisées par des touristes.

Une sorte de populisme merengue qui peut faire mouche, à l’heure où beaucoup de socios sentent que leur club leur échappe un peu des mains, eux qui tiennent tant à leur statut si particulier, et qui en sont très fiers. Il a aussi promis, entre autres, une réduction de 50% des cotisations de socios jusqu’à ce qu’une Ligue des Champions soit gagnée, ainsi que la création d’une agence pour organiser les déplacements des supporters. Riquelme veut donc incarner un Real Madrid plus proche de ses origines, fidèle à ses traditions, et plus proche du peuple.

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Il appuie où ça fait mal

Là où Riquelme est en train de gagner des points, c’est qu’il a ciblé les points faibles de Florentino Pérez à merveille, et il ne se prive pas d’exploiter les quelques sujets un peu tendus et qui peuvent porter préjudice à son rival. Il met ainsi en avant, dans chaque interview, le fait que Pérez ait travaillé main dans la main avec le Barça, dans le projet Super Ligue notamment. Tout comme le Real Madrid a aidé le club catalan dans certains dossiers complexes, en coulisses, plaidant pour le Barça dans l’affaire de l’inscription de Dani Olmo auprès de la Liga il y a un an et demi. Là où beaucoup d’autres clubs espagnols avaient affiché leur mécontentement, estimant que les Blaugranas étaient favorisés par les instances.

Riquelme mentionne aussi régulièrement qu’au début de l’affaire Negreira, Pérez était d’ailleurs très passif et conciliant, ne voulant pas s’en prendre au Barça. Une attitude qui a changé, au fur et à mesure que les relations entre les deux clubs se sont dégradées, mais Riquelme estime que Pérez aurait dû être offensif d’entrée, via des apparitions médiatiques, des communiqués et même, pourquoi pas, des recours en justice. Anas Laghrari, un des proches de Pérez qui a de plus en plus d’importance au club, aurait aussi travaillé main dans la main avec le Barça dans certains dossiers. Les choix de nommer Raul et Hierro à des postes clé ne sont pas anodins, puisque ces deux légendes du club sont en conflit avec Pérez, comme beaucoup de joueurs espagnols du début des années 2000. L’absence de joueurs majeurs espagnols au club est aussi pointée du doigt par Riquelme, qui n’a pas hésité à surfer sur l’absence de Merengues en sélection espagnole, et c’est un sujet sensible auprès des socios. Sa volonté d’hispaniser l’équipe est donc plutôt bien perçue sur la Castellana. Une campagne plutôt bien menée donc. Suffisant pour faire tomber Pérez ? La tendance reste tout de même négative, mais qui sait, les choses pourraient changer d’ici dimanche…