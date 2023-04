PSG : c’est la guerre entre Luis Campos et Christophe Galtier

Christophe Galtier est sur la sellette. Après les deux défaites consécutives du Paris Saint-Germain, sans compter l’élimination en Ligue des Champions face au Bayern Munich, le technicien âgé de 53 ans est menacé. Hier, L’Équipe expliquait pourtant qu’il serait maintenu en poste jusqu’à la fin de l’exercice 2022-23. Ce n’est pas une certitude. Ce mardi, le quotidien sportif ainsi que Le Parisien assurent que le technicien français joue très gros. En effet, la direction parisienne a mis un gros de pression à Galtier qui doit obtenir des résultats lors des deux prochains matchs de L1.

Galtier, le choix de Campos

Son équipe devra donc prendre les trois points face à Nice samedi puis Lens le 15 avril. De nouvelles défaites lui coûteraient sa place. D’ailleurs, Le Parisien précise que si l’ancien entraîneur de l’ASSE est toujours maintenu actuellement, c’est parce que la direction n’arrive pas à trouver un successeur digne de ce nom qui viendrait s’asseoir sur le banc parisien dans les prochains jours. Les entraîneurs libres attendent l’été pour reprendre du service ou bien ne sont pas intéressés par le défi francilien. Autant dire que trouver un nouveau coach ne sera pas une mission aisée pour les dirigeants, qui sont divisés sur le cas Galtier.

Un homme dont les relations ne sont plus au beau fixe avec Luis Campos. Pourtant, le Portugais, arrivé en tant que conseiller football du PSG l’été dernier, avait choisi et placé le Français sur le banc. Ce, alors que l’Émir du Qatar souhaitait recruter Zinedine Zidane. Mais Campos a tout fait pour que Christophe Galtier soit l’heureux élu et il a eu gain de cause. Quelques mois plus tard, ce mariage ne fonctionne plus aussi bien. Le Parisien explique que les deux hommes ne sont plus du tout sur la même longueur d’ondes. En conflit, chacun fait des reproches à l’autre.

Des tensions entre les deux hommes

Ainsi, Galtier, auquel certains au club reprochent son manque de poigne avec le vestiaire, n’a pas du tout aimé que Campos intervienne auprès de son groupe à la mi-temps du match face à l’AS Monaco le 11 février dernier (défaite 3-1). Le conseiller football s’est permis des libertés que le coach de 53 ans n’a pas aimées. On peut imaginer que le voir descendre au bord du terrain pour invectiver les arbitres lors du match face au LOSC n’a pas dû lui plaire. Dans le sens inverse, Luis Campos est aussi remonté contre son coach.

Les critiques constantes sur les mercatos ratés du Paris Saint-Germain, qui viendraient de l’entourage du Français, lui restent en travers de la gorge. Les liens qui unissaient les deux hommes semblent donc rompus à présent. Liés pour le meilleur et pour le pire en début de saison, Campos et Galtier pourraient toutefois ne pas subir le même sort en fin de saison. L’entraîneur paraît bien plus menacé, même si le Portugais, qui a contacté d’autres entraîneurs dont José Mourinho, le sera aussi si Paris perd le titre en L1. Les temps changent.

