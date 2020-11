OL : Anthony Lopes et Rudi Garcia jugent les premiers pas remarqués de Sinaly Diomandé

Ce vendredi, une certaine effervescence règne au Groupama Training Center. La présence de nombreux journalistes pour les conférences de presse d'Anthony Lopes et Rudi Garcia l'atteste : le derby face à l'AS Saint-Etienne se profile à l'horizon. Dimanche, l'Olympique Lyonnais va défier au Groupama Stadium l'ennemi stéphanois (match à suivre en direct commenté sur notre live). Une rencontre au contexte si particulier, à l'importance capitale pour les deux équipes. Une confrontation à ne surtout pas perdre.

Forcément, ce derby aura une saveur particulière dimanche en plein confinement. Mais même à huis clos, l'OL visera évidemment la victoire, histoire de se rapprocher encore un peu plus d'un podium si convoité... Et ce dimanche 8 novembre 2020 pourrait bien s'avérer spécial pour un joueur lyonnais : Sinaly Diomandé (19 ans). Le jeune défenseur central, titulaire face à l'AS Monaco (4-1) et le LOSC (1-1), postule clairement à une place dans le onze qui débutera contre Saint-Etienne suite à la suspension de Marcelo.

Anthony Lopes et Rudi Garcia adoubent Diomandé

Ce qui constituerait tout sauf une surprise pour le principal protagoniste qui a déjà foulé les pelouses en Ligue 1 à six reprises cette saison. Une ascension fulgurante amenée à se poursuivre face aux Verts dimanche. Interrogé en conférence de presse sur l'éclosion de son jeune partenaire, Anthony Lopes lui a adressé un concert de louanges. « Sinaly, 19 ans, trois matches en L1, solide. Il a envie de jouer et a saisi extrêmement bien sa chance. On a l’impression qu'il est titulaire depuis des années. Il a tous les repères, il est concentré, abat énormément de travail et il est fort dans les duels. Il a des capacités physiques incroyables, un joueur très complet qui va continuer à évoluer. Je suis très impressionné », a ainsi décrypté le portier lyonnais.

Adoubé par le vestiaire rhodanien, Sinaly Diomandé recueille-t-il tous les suffrages aux yeux de son entraîneur ? D'habitude si prudent quand il faut évoquer les prestations de ses jeunes protégés, Rudi Garcia est sorti de son habituel discours protecteur pour évoquer le cas Diomandé. Dithyrambique sur le jeune homme, le technicien de l'OL en a profité pour dévoiler les axes de progression pour ce dernier. « On voulait développer Sinaly cette saison. Il a pris confiance lors de son match à Lille. Contre Monaco il avait été bon mais je l'avais trouvé un peu crispé après le penalty. Il avait pris un jaune, et il faut qu'il gère ce genre de situations. On a fait de la vidéo pour lui montrer certaines choses. Il est perfectible, à l'écoute, généreux. La matière première, il l'a. Et elle est impressionnante. Tactiquement, il faut encore bosser avec lui. Avec Claudio Caçapa, on a travaillé en ce sens avant le match à Lille », confie l'ancien coach de l'OM. Dimanche soir, Sinaly Diomandé pourrait bien être associé en charnière centrale à Jason Denayer. Et vivre son premier derby à seulement 19 ans...