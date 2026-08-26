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Premier League

Tottenham : visite médicale prévue pour Marmoush

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Omar Marmoush @Maxppp

La connexion fonctionne bien entre Manchester City et Tottenham. Alors que les Spurs ont officialisé hier le transfert de Savinho, que l’on doit désormais appeler Savio, ils vont enchaîner avec l’arrivée attendue d’Omar Marmoush. Skysports confirme ce matin qu’un accord a bien été trouvé entre les deux clubs, sur une base d’un prêt avec option d’achat obligatoire de 70 M€ (58 M€ garantis + 12 M€ de bonus).

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Le joueur est attendu aujourd’hui pour sa visite médicale avec le club londonien, qui continue son mercato dispendieux. Savio a coûté 100 M€, Sandro Tonali a débarqué en provenance de Newcastle pour 108 M€, Mateus Fernandes de West Ham pour 99 M€, et Jan Paul van Hecke de Brighton pour 60 M€. De quoi satisfaire Roberto De Zerbi.

Pub. le - MAJ le
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