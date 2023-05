Chelsea : Todd Boehly a fait une promesse

La suite après cette publicité

La disasterclass des nouveaux patrons de Chelsea est totale. Le remplacement de Thomas Tuchel par Graham Potter n’a duré que sept mois et a coûté plusieurs millions d’euros. Le retour de Frank Lampard en tant que coach intérimaire vire déjà au fiasco (6 défaites de suite) et les plus de 600 M€ déboursés sur le marché des transferts se traduisent par une piètre douzième place des Blues au classement de Premier League.

Inutile de dire que l’ambiance est très tendue actuellement à Stamford Bridge où personne ne parvient à se faire une idée claire du projet de Todd Boehly. Mais ce dernier a profité de son passage à la Milken Institute Global Conference pour revenir sur son expérience de patron d’un grand club d’Europe. Et malgré ses premiers échecs, Boehly a sorti la carte d’un mauvais démarrage dû à la découverte d’un nouveau monde.

Boehly se veut rassurant

« C’est un sport tellement mondial et, contrairement aux États-Unis, il n’y a pas de syndicats, donc il y a un marché pour les meilleurs joueurs dans tous les pays du monde. Chacun de ces marchés est différent. Il y a le marché portugais, le marché français, le marché anglais, donc vous avez la possibilité d’aller sur ces marchés. Et puis, bien sûr, il faut construire une équipe et l’entraîneur est le chef d’orchestre de l’équipe. Je pense que nous avons beaucoup appris sur les différents marchés et sur l’aspect global de la chose », a-t-il indiqué, avant d’envoyer un message aux fans des Blues.

« Les supporters sont exigeants. Ils veulent gagner. Nous comprenons cela. Nous voulons gagner. Mais nous pensons qu’il s’agit d’un projet à long terme, que nous nous engageons sur le long terme et que nous croyons fermement que nous allons y arriver. Nous avons le meilleur championnat du monde, la meilleure ville du monde et nous avons un emplacement incroyable dans la meilleure ville du monde. » Un discours qui se veut rassurant, même si la prochaine saison sans coupe d’Europe risque d’être compliquée à gérer avec un tel effectif.