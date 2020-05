Les finales de légende de la Ligue des champions : Manchester United - Bayern Munich (1999)

Le parcours avant la finale

Depuis la saison 1997/1998, la Ligue des champions a changé de format et accueille désormais les deuxièmes des huit plus grands championnats, en plus des champions. La phase de groupes est passée de 16 à 24 équipes réparties dans 6 groupes. Les premiers de chaque groupe étant qualifiés pour les quarts de finale ainsi que les deux meilleurs deuxièmes, tout groupe confondu. Dauphin du FC Kaiserslautern en 1998, le Bayern Munich est contraint de disputer les barrages contre Obilic Belgrade et s’impose facilement (4-0, 1-1) avant d'atterrir dans le groupe D, celui de la mort en compagnie du FC Barcelone et de… Manchester United. Également dauphins d’Arsenal en Premier League à l’issue de la saison 1997/1998, les Red Devils ont dû disputer les barrages contre les Polonais de Lodz (2-0, 0-0) avant de se retrouver dans le groupe de la mort.

La compétition commence de la pire des manières pour le Bayern qui est battu (0-1) par l’équipe la plus faible du groupe, les Danois du FC Brönby, avant de concéder un nul (2-2) à domicile contre Manchester United, avec un doublé d’Elber. Heureusement, les Bavarois ne se ratent pas lors de leur double confrontation contre le FC Barcelone avec deux victoires (1-0) et (2-1), grâce notamment un but décisif de Salihamidzic dans les dernières minutes du match au Camp Nou. Ils terminent la phase de groupe par une victoire (2-0) contre Bröndby à domicile et un nouveau nul contre Manchester United (1-1). Les Red Devils ont, quant à eux, débuté par un match nul fou contre Barcelone (3-3) puis le nul contre le Bayern avant d’atomiser deux fois Bröndby (6-2, 5-0). Au Camp Nou, les Mancuniens ont réalisé un nouveau match nul fou (3-3) avec une grande prestation du duo Andy Cole/Dwight Yorke avant leur nul à domicile contre le Bayern Munich. Avec 11 points, les Bavarois finissent premiers du groupe devant Manchester United et ses 10 points, qui lui permet de figurer parmi les deux meilleurs deuxièmes, tout groupe confondu.

En quarts de finale, le Bayern Munich retrouve le FC Kaiserslautern pour un duel 100% allemand et s’impose 6-0 sur l’ensemble des deux matches (4-0, 2-0). Manchester United se débarrasse de l’Inter Milan (2-0, 1-1) grâce à un doublé de Yorke au match aller avant de se frotter à la Juventus Turin en demies. Les Red Devils s’en sortent en s’imposant (3-2) au match retour à Turin, après avoir été menés (0-2) au bout de 11 minutes. Mais c’était sans compter sur la force mentale des Mancuniens et de son duo Cole/Yorke une nouvelle fois décisif. De son côté, le Bayern Munich a dû se déployer pour venir à bout du Dynamo Kiev de Shevchenko (3-3 au match aller) avec une victoire précieuse (1-0) au match retour sur un but somptueux de Mario Basler façon Robben (enroulé du pied gauche qui finit en lucarne opposée). Pour la première fois de la compétition, le futur vainqueur ne sera ni un tenant du titre de la C1 ni un champion national de l’année précédente.

Les plans de jeu

Vainqueur de la Ligue des champions avec le Borussia Dortmund en 1997, Ottmar Hitzfeld a misé sur les mêmes principes de base pour façonner son Bayern Munich. On retrouve notamment une défense à 3 centraux avec un libéro (Matthäus remplace Sammer) et une grande liberté accordée aux joueurs offensifs. Privé de Lizarazu et surtout de Giovane Elber, blessés, Hitzfled concocte un 5-2-3 au coup d’envoi de la rencontre. Son plan de jeu est relativement similaire à celui employé deux ans auparavant contre la Juventus Turin. Faire défendre son équipe en bloc médian et compact, et miser sur le talent de ses joueurs offensifs pour faire la différence, notamment sur coup de pied arrêté.

Les Bavarois ont notamment cherché à jouer de façon directe dans le camp adverse avec quelques projections des pistons Tarnat et surtout Babbel à droite. La différence avec son Dortmund de 1997, c’est son milieu de terrain composé de deux joueurs sur le papier : Jeremies, qui avec son coffre était capable de couvrir tout le milieu de terrain, et Effenberg, qui était le joueur pouvant assurer les transitions défense/attaque avec brio et justesse technique. Dans les faits, Matthäus est souvent venu s’ajouter au milieu de terrain lors des phases de possession du ballon du Bayern Munich pour apporter une solution supplémentaire.

Du côté de Manchester United, Alex Ferguson a dû composer sans ses régulateurs Paul Scholes et Roy Keane, suspendus pour cette finale. Il a donc décidé de placer David Beckham en milieu central, voire reculé, aux côtés de Nicky Butt dans son 4-4-2 à plat, en plus de titulariser Blomqvist à gauche pour permettre à Ryan Giggs de jouer en faux pied à droite. Cette formation a permis à Beckham d’évoluer dans un registre qui lui sera familier en fin de carrière, c’est-à-dire de jouer comme un « quaterback », soit un meneur de jeu reculé dont la mission est de balancer des longs ballons en profondeur pour les attaquants. Malgré le fait que Blomqvist et Giggs ont été davantage attirés par l’intérieur du jeu, Gary Neville et Dennis Irwin ont été plutôt discrets sur le plan offensif et n’ont pas vraiment apporter de la largeur au jeu mancunien. Par contre, les longues touches de Neville ont été une arme dont on a souvent misé Manchester United durant cette finale à Barcelone.

Bien qu’alléchante sur le papier, cette finale a donné lieu à une grosse bataille physique dans les deux surfaces avec peu de construction au sol. Il a fallu attendre les 20 dernières minutes de jeu, et le passage en 4-3-3 de Manchester United avec Beckham à droite et Giggs à gauche ainsi que la présence d’un attaquant central supplémentaire (Sheringham) pour que le jeu s’emballe. La qualité technique de Mehmet Scholl, entré en jeu à la 71e minute, a aussi contribué à ce que la rencontre atteigne un tout autre niveau.

Le film du match

Sous la chaleur de Barcelone, on retrouve deux équipes bien en place dans les premières minutes du match. Manchester United met davantage le pied sur le ballon tandis que le Bayern Munich procède en contre. Sur l’une de ses transitions, Jancker se fait faucher juste à l’entrée de la surface de réparation, sur le coin gauche. Mario Basler et Stefan Effenberg discutent pour savoir qui doit frapper ce coup franc et c’est finalement le premier qui s'exécute et qui le tire fort à ras-de-terre côté gardien. Sans doute gêné par la position de Markus Babbel, situé à droite du mur de cinq joueurs de Manchester United, Peter Schmeichel, qui avait aussi anticipé en se déplaçant légèrement du côté opposé, est battu (1-0, 5e). Le Bayern Munich démarre parfaitement sa rencontre au contraire de Manchester United qui enchaîne les petites erreurs techniques ainsi que les mésententes qui font sortir Schmeichel de ses gonds. La première occasion des Mancuniens intervient à la 15e minute, suite à une longue touche de Gary Neville qui provoque un cafouillage dans la surface de réparation du Bayern Munich profitant à Andy Cole. L'attaquant anglais se retrouve face à Kahn mais Effenberg parvient à tacler le ballon in extremis pour éviter le but. Étouffé par l'activité et l’agressivité de Jens Jeremies, Beckham vient chercher les ballons quasiment au niveau de ses centraux pour envoyer des missiles en direction des attaquants mais la paire Linke/Kuffour, protégée par Matthäus, prend largement le dessus dans ce début de match où les occasions se font rares.

Il faut donc attendre la deuxième période pour que les choses s'emballent. Dès le retour des vestiaires, Matthäus lance parfaitement Jancker en profondeur, qui parvient à tirer en déséquilibre malgré un tacle décisif de Johnsen (46e). 10 minutes plus tard, Manchester se crée une énorme occasion mais Blomqvist manque totalement sa reprise après un centre tendu de Giggs. Alors que la défense du Bayern Munich semble imperméable, Alex Ferguson décide de prendre des risques en faisant entrer un attaquant central supplémentaire, Sheringham, à la place de Blomqvist. Manchester United se réorganise en 4-3-3 avec deux attaquants centraux Cole et Sheringham, tandis que Yorke est chargé de décrocher sur les deux côtés du terrain. Cette présence d’un attaquant supplémentaire met davantage la défense munichoise sous pression et qui concède une grosse occasion. À l’origine, on retrouve une touche longue de Neville que reprend Yorke dans la surface. Le Trinidadien parvient à servir Cole de la tête, qui tente un retourné qui file à côté du but de Kahn.

C’est le moment choisi par Hitzfeld pour faire entrer Scholl à la place du généreux Zickler (71e). Sur l’un de ses premiers ballons, Scholl réalise une ouverture parfaite pour Jancker qui remise pour Effenberg, lancé dans la surface. À cause du rebond, le maestro allemand est contraint d’effectuer une demi-volée lobée du gauche qui manque de puissance mais qui force tout de même Schmeichel à se déployer pour repousser la balle en corner. Le Bayern est dans un temps fort et manque de doubler la mise après une percée balle au pied de Basler depuis le côté droit, suivi d’un lob somptueux de Scholl, qui ricoche sur le poteau droit de Schmeichel, qui était battu (79e). Le match devient fou, après un une-deux entre Neville et Sheringham, le latéral anglais centre pour Solskjaer, tout juste entré en jeu à la place de Cole, dont la tête puissante force Kahn à une parade. 85e, sur un corner de Basler mal renvoyé par la défense mancunienne, Jancker réussit un retourné qui vient taper la barre transversale de Schmeichel, qui était encore une fois battu.

Dans la foulée, Jaap Stam envoie un long ballon dans la surface du Bayern et Kuffour, impeccable jusque-là, manque son intervention. Solskjaer récupère le ballon et le donne du talon à Sheringham, qui reprend de volée mais la frappe manque de puissance et finit dans les gants de Kahn. On arrive dans les arrêts de jeu de la rencontre, l’arbitre assistant signale 3 minutes de temps additionnel au moment où Manchester United gagne un corner. Schmeichel est monté dans la surface de réparation adverse pour forcer l’égalisation.

Beckham frappe le corner qui est repoussé tant bien que mal par Fink, qui avait remplacé Matthäus. Le ballon parvient à Giggs à l’entrée de la surface, qui tente une reprise de volée du droit totalement écrasée mais la balle se dirige miraculeusement vers Sheringham dont la demi-volée en pivot permet à Manchester United d'égaliser (90e+1). Les supporteurs anglais éclatent de joie et le Camp Nou est en furie tandis que les Munichois sont sonnés sur la pelouse. Alors que le temps additionnel touche à sa fin, Solskjaer, gagne un nouveau corner sur le côté gauche. Beckham le frappe encore une fois et vise le premier poteau. Sheringham coupe la trajectoire du ballon avec une tête croisée qui arrive dans les pieds de Solskjaer, qui reprend instantanément du cou-de-pied à bout portant. BUUUUT ! (2-1, 90e+3).

Manchester United parvient à inverser la situation en l’espace de 2 minutes et les Munichois sont littéralement à terre tandis que Kuffour pleure sur le terrain. Dans la minute suivante, Pierluigi Collina siffle la fin du match et envoie les Red Devils au paradis. Ce soir-là, le ciel est tombé sur la tête des Munichois, dont le plan de jeu s’était déroulé à la perfection jusqu’à la 90e minute. Ce sont dans ces moments-là que l’on mesure à quel point le football est un sport à la fois cruel et merveilleux. Tout dépend de quel côté du terrain on se range. Et ce soir-là, il valait mieux être un diable rouge…