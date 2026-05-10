Le FC Metz rêve d’Olivier Pantaloni

Le FC Metz, tout juste relégué en Ligue 2, ne perd pas de temps pour préparer sa remontée immédiate. Selon le Républicain Lorrain, le président Bernard Serin a fait d’Olivier Pantaloni sa priorité absolue pour succéder à Benoît Tavenot sur le banc lorrain. Le timing est d’autant plus particulier que les deux parties se croisent ce dimanche soir pour la 33e journée de Ligue 1, Pantaloni étant encore en poste à Lorient. Cette rencontre fortuite devrait faciliter les discussions de vive voix, même si le nom de Michel Der Zakarian circule également comme alternative dans l’esprit des dirigeants messins.

La suite après cette publicité

Toutefois, le dossier reste complexe et ambitieux pour un club de deuxième division. À 59 ans, le technicien corse est très courtisé, y compris par des formations de l’élite, et ses exigences sportives sont élevées. Avant de s’engager, il souhaite obtenir des garanties sur les moyens financiers, le futur effectif et la structure de la direction sportive messine, actuellement en pleine réflexion. Conscient de la difficulté de conclure cet investissement majeur, le club lorrain reste à l’écoute du marché et continue de sonder de nombreux agents pour ne pas se laisser surprendre en cas d’échec des négociations.