Coupe du Monde 2026 : l’Espagne active son plan d’urgence pour Lamine Yamal !

À trois jours de la finale de la Coupe du Monde contre l’Argentine, l’Espagne gère avec la plus grande prudence le cas de Lamine Yamal. Le prodige du FC Barcelone, aperçu en boitant après la demi-finale remportée contre la France, n’a, en effet, pas participé à la séance collective de ce jeudi, s’entraînant à part avec Pedro Porro.

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Selon le quotidien Sport, le staff de Luis de la Fuente a d’ailleurs mis en place un protocole de précaution afin d’éviter toute aggravation. L’objectif est de réduire la charge de travail du joueur, de privilégier les soins et la récupération, tout en suivant quotidiennement l’évolution de sa gêne musculaire à la cuisse gauche.

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La Roja ne veut prendre aucun risque

Si aucune blessure sérieuse n’a encore été diagnostiquée et que la Fédération espagnole se veut rassurante quant à sa présence en finale, les champions d’Europe en titre ne veulent prendre aucun risque avec leur joyau de 19 ans, considéré comme l’un des principaux atouts offensifs de l’équipe face à l’Argentine de Lionel Messi. Grâce à un jour de récupération supplémentaire par rapport à son adversaire, l’encadrement espagnol espère permettre à Lamine Yamal d’aborder le rendez-vous dans les meilleures conditions physiques possibles.

Il y a quelques minutes, la Fédération espagnole a d’ailleurs fait savoir aux médias locaux qu’elle n’était pas inquiète sur l’état de santé de sa star, ni de celui de Pedro Porro, buteur face aux Bleus. En effet, les deux joueurs suivent une procédure adaptée et devraient donc bien tenir leur place contre l’Albiceleste. Deux nouvelles rassurantes pour les coéquipiers de Rodri…