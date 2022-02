La FIFA condamne l'entrée en guerre de la Russie contre l'Ukraine

La FIFA ne peut pas rester insensible au début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Lors du 72e congrès organisé ce jeudi, Gianni Infantino a pris la parole pour condamner l'action militaire russe à l'encontre de son voisin. Elle appelle également la communauté internationale à trouver des solutions. «La FIFA condamne le recours à la force par la Russie en Ukraine ainsi que l’utilisation de tout type de violence pour résoudre des conflits. La violence n’est jamais une solution, aussi la FIFA appelle toutes les parties à restaurer la paix à travers un dialogue constructif. L’instance tient à exprimer sa profonde solidarité envers tous ceux qui sont affectés par ce conflit».

Le communiqué se poursuit sur les conséquences de ce conflit, et notamment les barrages de la Coupe du monde que ne veut plus jouer la Suède, adversaire de la Russie en demi-finale, ainsi que la Pologne et la République tchèque, adversaires potentiels de la Sbornaya en finale. «En ce qui concerne les questions footballistiques liées à la Russie et l’Ukraine, la FIFA continuera à surveiller la situation et des mises à jour liées aux prochains matches de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA seront communiquées en temps utile».