EdF : le constat fort de Bixente Lizarazu sur l’attaque tricolore

L’équipe de France s’avance vers son dernier match de préparation face à l’Irlande du Nord avec un secteur offensif particulièrement riche. Pour Bixente Lizarazu, les Bleus disposent aujourd’hui d’un potentiel offensif unique au monde, au point de parler de « la meilleure attaque du monde », même si l’équilibre collectif reste encore en construction à l’approche de la Coupe du Monde. Le match face à la Côte d’Ivoire (1-2) a d’ailleurs confirmé la profondeur de banc, avec des associations offensives qui commencent à fonctionner, notamment entre Michael Olise et Rayan Cherki, capables selon lui de « parler le même football ».

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Dans cet embouteillage offensif, plusieurs options s’offrent à Didier Deschamps autour de Kylian Mbappé, naturellement installé en pointe. D’après L’Équipe, Lizarazu souligne surtout la concurrence forte sur les ailes, avec Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué ou encore Bradley Barcola. Pour lui, une organisation équilibrée pourrait consister à utiliser Dembélé à droite, Olise dans l’axe et Doué à gauche, tout en insistant sur l’impact grandissant du jeune Parisien, capable de « se transcender lorsque le niveau s’élève ». Le Champion du Monde 1998 estime également que la flexibilité des profils permet d’envisager plusieurs animations offensives, jusqu’à imaginer Dembélé en soutien de Mbappé. Une richesse qui pousse Lizarazu à une conclusion assumée : « les Bleus ont la meilleure attaque du monde », tout en rappelant que cette abondance de talent impose aussi des choix forts pour préserver l’équilibre collectif.