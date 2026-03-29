RC Lens, France U21 : Rayan Fofana est en train de choquer tout le monde

Deuxième de Ligue 1 à un point du Paris Saint-Germain, le Racing Club de Lens réalise une saison folle. Porté par un collectif bien huilé et certaines individualités comme Robin Risser, Malang Sarr, Matthieu Udol, Ibrahim Sangaré, Adrien Thomasson, Florian Thauvin, Wesley Saïd ou encore Odsonne Edouard, le club artésien impressionne. Les Lensois ont également permis à de nombreux jeunes éléments de se montrer à l’image de Robin Risser (21 ans), Ismaëlo Ganiou (21 ans), Nidal Celik (19 ans) ou encore Andrija Bulatovic (19 ans). En attaque derrière le trio Wesley Saïd - Odsonne Edouard - Florian Thauvin, un homme s’affirme également, il s’agit de Rayan Fofana.

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L’attaquant de 20 ans formé au club et arrivé de Drancy en 2021 avait été lancé l’an dernier face au Havre le 1er mars. Cette saison, Pierre Sage a rapidement compté sur lui et il lui a bien rendu. Buteur contre Le Havre et Lille lors des 5 premières journées, il amenait la concurrence avant que le trio magique des Artésiens trouve son rythme de croisière. Moins utilisé par la suite, il a repris de l’allant en 2026 à l’image d’un but contre l’Olympique de Marseille et d’un doublé contre le Paris FC. Avec 6 buts et 1 passe décisive en 26 matches pour son premier exercice complet, le natif de Paris fait valoir ses qualités.

Rayan Fofana bouscule les certitudes

Solide dans les airs, physique et adroit devant le but, Rayan Fofana se distingue par une grosse personnalité sur le terrain. Sûr de ses qualités, il ne manque pas de sang-froid à l’image de cette sublime Panenka contre l’Olympique Lyonnais (2-2/5-4 aux Tab) en quart de finale de la Coupe de France pour lancer la séance nordiste. «Rayan est un joueur talentueux et un garçon imprégné de nos valeurs. Il s’est affirmé en ce début de saison comme une option crédible pour le coach en raison de ses qualités techniques, de sa générosité dans les efforts et de sa personnalité attachante. Par du travail quotidien, il doit encore gagner en efficacité et en maturité dans ses choix, c’est d’ailleurs le sens de cette prolongation, qui illustre la confiance que le club lui accorde en continuant à l’accompagner dans son développement», confiait d’ailleurs en décembre dernier le directeur sportif Jean-Louis Leca quand Rayan Fofana a prolongé jusqu’en juin 2029.

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Capable d’apporter quand on fait appel à lui et grandissant auprès d’Odsonne Edouard, Rayan Fofana a également convaincu le sélectionneur de l’équipe de France U21 Gérald Baticle de lui faire confiance. Convoqué pour ce rassemblement suite au forfait de Mathys Tel, il a vite répondu présent. Entré en jeu contre le Luxembourg (5-1), il s’est offert un doublé en fin de match. Alors qu’une incertitude médicale avait menacé sa carrière en 2024 et qu’il l’avait mise entre parenthèses pendant 4 à 5 mois, Rayan Fofana aurait pu également être prêté cet été en Ligue 2 du côté d’Annecy. Son destin a finalement pris une tournure bien plus favorable. De quoi convaincre un peu plus qu’il est fait d’un bois différent des autres. Attendu face à l’Islande ce lundi pour le second match des Bleuets, il peut ainsi profiter des absences pour frapper à la porte et bousculer la hiérarchie.