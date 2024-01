FC Barcelone : pourquoi Vitor Roque joue si peu ?

Recruté par le FC Barcelone l’été dernier contre une trentaine de millions d’euros, Vitor Roque (18 ans) était censé passer une saison entière en prêt à l’Athletico Paranaense (son ancien club), avant de débarquer en Catalogne. Mais face aux difficultés rencontrées par son secteur offensif, le club blaugrana a poussé pour que le jeune Brésilien transverse l’Atlantique plus tôt que prévu.

La suite après cette publicité

Les Culés ont obtenu gain de cause et Vitor Roque est arrivé en Espagne à la fin du mois de décembre. Frais et disponible malgré un souci administratif (le Barça a dû batailler pour l’inscrire en Liga), l’international auriverde (1 sélection) n’a toutefois pas vraiment été très utilisé par Xavi. Sur les 7 matches disputés par le Barça depuis le début du mois de janvier, Vitor Roque n’en a joué que quatre, pour un total de 77 minutes, soit même pas 20 minutes par rencontre.

À lire

Carlo Ancelotti a trouvé le nouveau Jude Bellingham, le plan du FC Barcelone pour retrouver les sommets

Xavi dit vouloir préserver le Brésilien

De quoi en étonner plus d’un. Mercredi dernier, alors que son équipe perdait en quart de finale de la Coupe du Roi sur le terrain de l’Athletic, Xavi a choisi de faire rentrer le jeune Marc Guiu (18 ans) et de ne pas utiliser sa recrue hivernale. Pourquoi avoir fait le forcing pour faire venir Vitor Roque dès le mois de janvier pour au final l’utiliser si peu ? Interrogé, le coach blaugrana s’est expliqué à l’issue de la défaite au Pays basque.

La suite après cette publicité

« L’autre jour (contre le Betis), Vitor est entré. Contre l’Athletic, Marc est entré. Nous recherchions un football plus direct. Vitor aura des minutes. Nous devons être prudents, comme avec tous les jeunes joueurs. Il a les qualités pour nous aider. » Une réponse qui n’a visiblement pas convaincu grand monde puisque même la presse madrilène se pose la question ce vendredi. Attendu en conférence de presse ce vendredi, Xavi aura peut-être d’autres réponses à apporter.