Équipe de France : la FFF a trouvé la parade pour le salaire de Zinédine Zidane

Alors que les premiers choix forts de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France commencent déjà à se dessiner, la Fédération française de football a également bouclé un dossier sensible en coulisses. Selon L’Équipe, le contrat du futur sélectionneur est désormais signé. Une étape décisive qui permet surtout à la FFF d’échapper au nouveau plafond salarial de 450 000 euros bruts annuels instauré par la loi sur la gouvernance du sport professionnel.

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Les décrets d’application n’ayant pas encore été publiés au moment de la signature, l’instance fédérale n’aura pas besoin de solliciter une dérogation auprès du ministère des Sports. Ce choix permettra également de conserver confidentielle la rémunération de l’ancien entraîneur du Real Madrid, qui devrait dépasser assez largement le seuil prévu par le nouveau texte. L’arrivée de Zinédine Zidane sera officiellement entérinée mardi, à l’issue d’une réunion du comité exécutif de la FFF, avant une conférence de presse organisée au siège de la Fédération.