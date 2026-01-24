OM : les premiers mots de Timber après ses premières minutes

Arrivé à l’Olympique de Marseille en provenance du Feyenoord Rotterdam, Quinten Timber, milieu de terrain néerlandais de 24 ans, avait rejoint le club phocéen cet hiver après des jours de négociations et une présentation officielle jeudi dernier, attendant avec impatience ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs. Il avait été séduit par l’histoire du club et le projet de Roberto De Zerbi, qui voulait un joueur capable d’apporter du volume, de la qualité technique et de l’énergie au cœur du milieu, en plus de pouvoir évoluer à plusieurs postes selon les besoins du système de jeu.

La suite après cette publicité

A son arrivée, Timber avait reçu un accueil chaleureux des supporters marseillais à l’aéroport et avait livré ses premières impressions. Contre le RC Lens, le désormais ancien joueur de Rotterdam a pu jouer ses premières minutes avec les Phocéens : «Ce n’était pas un match facile. On se l’est rendu facile. On a perdu contre Liverpool. Il fallait faire quelque chose. L’ambiance ? On me l’avait dit. J’étais excité, je suis heureux», a-t-il déclaré.