RC Lens : le bel enchaînement de Florian Sotoca contre l’OL

Ce vendredi, l’OL se déplace sur la pelouse du RC Lens pour l’ouverture de la 6e journée de Ligue 1. Un choc entre deux équipes de qualité, qui réalisent néanmoins un début de saison aux antipodes. Alors que les Gones concurrent clairement pour la première place lors de cette rencontre, les Lensois doivent se remettre la tête à l’endroit après un début de saison compliqué.

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L’enchaînement SOMPTUEUX de Florian Sotoca 🤯 Le @RCLens ouvre le score face à l’OL 🔥 #RCLOL https://t.co/kcT2Uvxtig — L1+ (@ligue1plus) October 9, 2026

Poussé par leur public sous une pluie diluvienne, les hommes de Yannick Cahuzac ont réalisé une meilleure première période. Après avoir poussé pendant plusieurs minutes, ce sont bien les Sang et Or qui ont ouvert le score. Trouvé par une belle ouverture de Florian Thauvin, Florian Sotoca a enchaîné un superbe enchaînement contrôle-tir qui a trompé Dominik Greif. De quoi bien lancer le RC Lens.