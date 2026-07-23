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Barça : la première sortie forte de Karim Adeyemi sur Lamine Yamal

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Karim Adeyemi @Maxppp

Karim Adeyemi est un nouveau joueur du Barça. L’international allemand a été présenté ce jeudi en Catalogne, et il a notamment été interrogé sur son nouveau coéquipier, Lamine Yamal. Et Adeyemi a confirmé qu’il a hâte de jouer avec lui.

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« Je ne connais pas Lamine, mais ce qu’il fait sur le terrain, parle de lui-même. Il est incroyable, il marque des buts, il crée des occasions, je pense que je peux créer une bonne connexion avec lui, en arrivant depuis l’arrière et en profitant du danger qu’il peut créer. Je pense que Lamine ne se fâchera pas si je dis que personne ne sera comme Messi. Chacun doit rester lui-même. Lamine joue très bien, il doit trouver son chemin et c’est sûr qu’il a des chances de gagner le Ballon d’Or cette année », a indiqué l’international allemand.

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