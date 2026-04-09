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Fenerbahçe : Marco Asensio touché au ligament croisé du genou

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Marco Asensio avec Fenerbahçe @Maxppp

C’est un énorme coup dur pour Marco Asensio. Dans une bonne forme depuis plusieurs semaines avec Fenerbahçe (11 buts et 13 passes décisives en 24 matches), l’ancien joueur du PSG a vu son rêve de disputer le Mondial avec la Roja prendre un sacré coup d’arrêt ce jeudi soir. Son club vient de publier un communiqué pour expliquer que ce dernier était touché au genou après sa blessure survenue face à Besiktas ce week-end.

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Futbol A Takımımızın oyuncusu Marco Asensio’nun, @MedicanaSaglik Ataşehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen tetkikleri sonucunda, sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.
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« Notre joueur de l’équipe première, Marco Asensio, souffre d’une entorse et d’un œdème du ligament croisé antérieur du genou gauche, diagnostiqués suite à des examens. Son traitement a débuté. » Il devrait manquer au moins un mois de compétition. Et forcément à quelques semaines de la liste de l’Espagne, ses chances semblent très réduites.

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