Nantes : Waldemar Kita confirme la prolongation à venir de Christian Gourcuff

Arrivé sur le banc du FC Nantes juste avant le coup d’envoi de la saison 2019/2020, Christian Gourcuff va-t-il prolonger son bail (qui court jusqu’en 2021) ? C’est fort probable si l’on en croit son président Waldemar Kita.

« Je pense que oui, l’histoire va se prolonger avec Gourcuff. C’est quelqu’un d’honneur, qui n’aime pas les conflits, très respectueux. Nous nous entendons très bien et quand on se voit, on parle le même langage », a-t-il confié au micro de la chaîne Téléfoot.