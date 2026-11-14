Équipe de France : Désiré Doué incertain contre la Turquie

La participation de Désiré Doué à la réception de la Turquie ce dimanche soir (20h45) en Ligue des Nations est incertaine. Touché à la mâchoire à la 69e minute du succès décroché à San Siro face à l’Italie (3-1) suite à un coup de coude de Davide Frattesi, l’attaquant du Paris Saint-Germain a dû consulter un dentiste ce vendredi à la mi-journée pour soigner un déchaussement dentaire. S’il a pu prendre part au début de la séance collective organisée au Stade Atlantique de Bordeaux, le sélectionneur Zinédine Zidane et son staff médical réservent encore leur décision concernant la présence de l’ancien Rennais pour cette affiche décisive dans la course aux quarts de finale.

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Dans un groupe tricolore décimé en début de rassemblement, l’entraînement des Bleus a toutefois offert une note nettement plus rassurante avec le retour de Kylian Mbappé. Absent face à la Squadra Azzurra en raison d’une alerte aux ischio-jambiers, le capitaine de l’équipe de France a effectué l’intégralité du travail collectif d’une trentaine de minutes avant de laisser place aux remplaçants de la veille. Cette séance a également été marquée par un temps de recueillement avec une minute de silence en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015, ainsi que par la venue des proches des deux pompiers girondins disparus lors des feux de cet été, reçus par Zidane et Mbappé, comme le rapporte RMC Sport.