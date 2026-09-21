La vidéo de l’arrivée des Bleus à Clairefontaine

L’équipe de France de Zinédine Zidane, le nouveau sélectionneur, était convoquée ce lundi à Clairefontaine avant les 4 prochains matches des Bleus en Ligue des nations. L’occasion pour les joueurs d’afficher leurs goûts vestimentaires.

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Alors que l’ancien technicien du Real Madrid a justifié le nouveau fonctionnement des Bleus autour du défilé, les convoqués sont arrivés avec des tenues relativement sobres, excepté Jules Koundé. La FFF avait décidé de changer l’organisation autour de cette arrivée, qui a pu faire polémique par le passé, en n’autorisant pas les médias à être présents sur place. Les équipes de communication de la FFF se sont chargés de filmer et de communiquer ensuite les images.