Les salaires les plus incroyables de la Ligue 1

Comme chaque année, L’Équipe nous fait ses révélations sur les salaires (ils sont tous donnés en brut) des stars de la Ligue 1. Cette année n’échappe donc pas à la règle. Et cela ne surprendra personne : le Paris Saint-Germain reste le club qui paie le mieux. C’est tout simple : le club de la capitale truste le top 10 des joueurs les mieux rémunérés du championnat. Aucune surprise à signaler de ce côté-là donc.

Toutefois, nous vous proposons de nous arrêter sur les salaires les plus incroyables, voire surprenants de notre championnat. Et le premier est celui de Kylian Mbappé. Pour arriver à convaincre le Bondynois de ne pas filer au Real Madrid, il y a eu l’intervention du président de la république, mais aussi un salaire mensuel brut de 6 M€ (1er) ! Du jamais vu en Ligue 1 ! Derrière lui, Neymar (2e) et Lionel Messi (3e) se partagent le podium avec 3,675 M€ par mois pour le Brésilien et 3,375 M€ pour l’Argentin.

Le salaire démentiel de Mbappé

Pour le reste, d’autres surprises sont au programme. Ainsi, l’ancien défenseur du RB Leipzig, Nordi Mukiele (10e), a quitté l’Allemagne pour encaisser tous les mois à Paris un chèque de 700 000€, soit 50 000€ de plus que le premier joueur hors PSG à apparaitre dans le classement, Wissam Ben Yedder (11e, 650 000€). Le Marseillais Jordan Veretout (13e) est lui aussi confortablement installé sur la Canebière avec ses 550 000€ mensuels. Soit 220 000€ de plus que son partenaire Valentin Rongier (25e, 330 000€).

Remplaçants pas vraiment convaincants au PSG, Fabian Ruiz (14e), Renato Sanches (15e) et Carlos Soler (16e) sont bien lotis eux aussi. Les deux premiers cités touchent 540 000€, et 500 000€ pour l’Espagnol. Hugo Ekitike (20e) est, quant à lui, rémunéré à hauteur de 400 000€ par mois. Enfin, dans un top 30 où ne figurent que des joueurs du PSG, de l’OL, de Monaco ou de l’OM, à noter que le Nantais Moussa Sissoko est 29e avec 310 000€ mensuels.